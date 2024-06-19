Украина подготовила соглашение о безопасности с ЕС

ОП Украины: Киев в скором времени подпишет соглашение о безопасности с ЕС

Украина в скором времени подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Европейским союзом (ЕС). Сообщение опубликовано на сайте офиса президента (ОП) Украины.

Заместитель главы ведомства Игорь Жовква провел переговоры по соглашению о безопасности с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом. Как сообщается, стороны завершили согласование текста договора.

«Переговорные команды Украины и ЕС договорились о подписании [соглашения] в ближайшее время», — подчеркнули в ОП.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что в случае прихода нового президента гарантий выполнения договоренностей нет.