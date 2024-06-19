Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 19 июня 2024Бывший СССР

Украина подготовила соглашение о безопасности с ЕС

ОП Украины: Киев в скором времени подпишет соглашение о безопасности с ЕС
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина в скором времени подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Европейским союзом (ЕС). Сообщение опубликовано на сайте офиса президента (ОП) Украины.

Заместитель главы ведомства Игорь Жовква провел переговоры по соглашению о безопасности с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом. Как сообщается, стороны завершили согласование текста договора.

«Переговорные команды Украины и ЕС договорились о подписании [соглашения] в ближайшее время», — подчеркнули в ОП.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что в случае прихода нового президента гарантий выполнения договоренностей нет.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

      ВСУ обстреляли российский город из реактивной системы залпового огня

      Путин во время тоста на приеме у Ким Чен Ына произнес одну пословицу

      Эксперт по этикету раскрыла значение подарков Путина и Ким Чен Ына

      Онищенко призвал не делать уколы ботокса после вспышки ботулизма в России

      В России раскрыли причину визита Путина в Якутию накануне поездки в КНДР

      Определен порядок компенсации трат банков на кредитные каникулы участников СВО

      Во время матча Евро-2024 грузинские болельщики оскорбили Путина

      В МИД России описали ситуацию в мире цитатой Высоцкого

      «Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюдо с тунцом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше