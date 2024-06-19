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13:23, 19 июня 2024Забота о себе

Врач раскрыл необычный способ распознать опасные болезни

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Изменение цвета мочи может сигнализировать о различных заболеваниях, рассказал онколог Леонид Доронин. Необычный способ распознать опасные болезни доктор раскрыл в своем Telegram-канале.

Врач объяснил, что моча может менять цвет и становиться красной, когда в нее попадает кровь. По словам Доронина, появление этого оттенка может сигнализировать о кровотечении в любом из отделов мочевыводящих путей, в том числе в почках и мочевом пузыре, а также о проблемах с сосудами.

«Многие состояния могут вызвать кровотечение: от камней в почках до рака, травм и инфекций мочевыводящих путей. Это всегда повод обратиться к врачу», — предупредил доктор. В то же время он отметил, что моча может стать красной или розовой, если человек съел много свеклы.

Доронин добавил, что при обезвоживании моча становится темно-желтой или почти оранжевой. Кроме того, оранжевый или коричневый оттенок возникает при проблемах с желчным пузырем, когда желчь не может попасть в кишечник. Еще одной причиной появления этого цвета может быть прием лекарств.

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По словам врача, моча также может быть синей или зеленой. Такие изменения могут вызвать красящие вещества из зеленых или синих продуктов и напитков, или некоторые лекарства (например, антигистаминные препараты, анестетики и витамины). Еще одной причиной появления этого цвета может быть инфекция. В этом случае также будут наблюдаться жжение и покалывание при мочеиспускании.

«Фиолетовая моча встречается реже. Часто причина в порфирии, генетическом заболевании, которое поражает кожу и нервную систему», — добавил врач.

Ранее Доронин назвал методы, помогающие избежать заражения во время массовых гуляний. Чтобы не заразиться ОРВИ, нужно избегать закрытых баров, а также караоке и не петь.

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      Вера Владзиевская
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