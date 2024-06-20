Белоруска попала в плен к россиянину на Бали и подверглась групповому изнасилованию

Девушка из Белоруссии попала в плен к российскому туристу на Бали и подверглась групповому изнасилованию с участием его сообщниц. Об этом пострадавшая рассказала в интервью на YouTube-канале Мари Романовой.

По словам белоруски по имени Ева, она была знакома с Антоном Симутовым еще до случившегося. Он следил за обновлениями девушки в соцсетях и предложил ей участие в новом проекте. Обсудить его мужчина решил на своей вилле во время встречи с друзьями, куда была приглашена Ева.

Прибыв на место, туристка поняла, что все гости уже расходятся. Вскоре на вилле остались лишь четверо — сама Ева, Антон, а также две его подруги Мария Попова и Валерия Астаховская. По словам пострадавшей, они вели себя странно, что свидетельствовало об их наркотическом опьянении. Вскоре Антон приказал Еве раздеться, а когда та не подчинилась, потребовал от подруг снять с нее платье.

Белоруска рассказала, что за сопротивление она была избита, а потом трижды за ночь изнасилована. Симутов и сообщницы убеждали новую знакомую, что сбежать ей не удастся. Однако на следующий день Еве удалось вырваться и написать заявление в полицию.

О задержании Антона стало известно еще в начале мая. Однако сообщается, что Попова и Астаховская все еще находятся на свободе и даже смогли вернуться в Россию.

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