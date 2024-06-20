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04:08, 20 июня 2024Силовые структуры

Генпрокуратуру попросят проверить всех производителей готовой еды

«Известия»: ГД попросит Генпрокуратуру проверить всех производителей готовой еды

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по безопасности Анатолий Выборный подготовил обращение, в котором попросит Генпрокуратуру проверить всех производителей и продавцов готовой еды. Об этом сообщили «Известия».

По словам депутата, к нему поступают обращения от постоянных потребителей подобной продукции. Они обеспокоены ситуацией с массовыми отравлениями и просят ввести регулярные проверки.

«Уже только в Москве 227 пострадавших, из которых несколько десятков в реанимации с опасной формой заболевания ботулизм. Не исключено, что причиной этого вопиющего инцидента стало нарушение технологии приготовления и хранения еды в условиях летней жары», — подчеркнул Выборный.

Он напомнил, что случаи отравления готовой едой происходят далеко не в первый раз. Депутат выразил надежду, что Генпрокуратура оперативно проверит всех бизнесменов, работающих в этой сфере.

Ранее сообщалось, что с 11 июня в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. В рамках расследования уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ столичные следователи провели обыски, деятельность фирм была приостановлена.

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      Евгений Силаев
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