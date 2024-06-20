Глава МИД Армении встретился с Тихановской

Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской в Вильнюсе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Мирзоян встретился в Тихановской в ходе визита в Литву 20 июня. Подробности о встрече не приводятся.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко. Политик добавил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Минск в период президентства Лукашенко.

Также армянский премьер потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией Минска по поводу конфликта Армении и Азербайджана.