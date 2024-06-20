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10:40, 20 июня 2024Спорт

Головин оценил переход Сафонова в ПСЖ

Александр Головин заявил, что рад за перешедшего в ПСЖ Матвея Сафонова
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил переход соотечественника Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит Sport24.

Он отметил, что рад за партнера по сборной. «Понятно, что будет непросто, его ждет серьезная конкуренция, но можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере», — заявил Головин.

Полузащитник добавил, что французская лига получила сильного игрока. «Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история», — отметил Головин.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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