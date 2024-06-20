«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов пригрозил строителям казарм для бригады, понесшей тяжелые потери на СВО

Глава МО РФ Белоусов пригрозил строителям военного городка ответственностью

Министр обороны России Андрей Белоусов, инспектируя строительство военного городка на Дальнем Востоке, пригрозил его строителям уголовной ответственностью, если объекты не будут сданы в срок.

Городок строится для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее понесла тяжелые потери в зоне спецоперации (СВО) и обвинила в этом снятого позднее с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова.

Белоусов потребовал ежемесячных докладов о строительстве казарм

Telegram-канал Минобороны опубликовал кадры из поездки Андрея Белоусова в войска Восточного военного округа. Отмечается, что глава военного ведомства поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка соединения ТОФ в Приморском крае.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Андрею Белоусову доложили о строительстве новых объектов и реконструкции существующих — казарм, хранилищ вооружения и техники.

Он также обратился к ответственным за строительство городка, дав указание ежемесячно докладывать ему о количестве механизмов и людей.

Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Это так, на всякий случай Андрей Белоусов министр обороны России

В ответ руководитель организации военно-строительного комплекса «Спецтехнологии» по фамилии Гуров пояснил, что «понимает социальную ответственность».

Речь шла о строительстве трех казарм на 400 человек каждая и столовой на тысячу мест. Они должны быть возведены до 1 декабря 2025 года. Позднее в городке также обещают построить еще три казармы, спорткомплекс, хранилище техники, пункты техобслуживания и ремонта.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

155-я бригада морпехов понесла большие потери на СВО

В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо на имя губернатора Приморского края, в котором обвиняли командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что тот бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

Они также объясняли, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ.

В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, «не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». По данным ведомства, потери украинской армии «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

В мае этого года Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова является реализацией слов Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов. «Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — добавил Рогов. Официальной информации о положении Ахмедова и его дальнейшей службе не последовало.