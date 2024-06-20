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13:56, 20 июня 2024Россия

«Только попробуйте не сдать в сроки». Белоусов пригрозил строителям казарм для бригады, понесшей тяжелые потери на СВО

Глава МО РФ Белоусов пригрозил строителям военного городка ответственностью

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов, инспектируя строительство военного городка на Дальнем Востоке, пригрозил его строителям уголовной ответственностью, если объекты не будут сданы в срок.

Городок строится для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее понесла тяжелые потери в зоне спецоперации (СВО) и обвинила в этом снятого позднее с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова.

Белоусов потребовал ежемесячных докладов о строительстве казарм

Telegram-канал Минобороны опубликовал кадры из поездки Андрея Белоусова в войска Восточного военного округа. Отмечается, что глава военного ведомства поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка соединения ТОФ в Приморском крае.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Андрею Белоусову доложили о строительстве новых объектов и реконструкции существующих — казарм, хранилищ вооружения и техники.

Он также обратился к ответственным за строительство городка, дав указание ежемесячно докладывать ему о количестве механизмов и людей.

Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Это так, на всякий случай

Андрей Белоусовминистр обороны России

В ответ руководитель организации военно-строительного комплекса «Спецтехнологии» по фамилии Гуров пояснил, что «понимает социальную ответственность».

Речь шла о строительстве трех казарм на 400 человек каждая и столовой на тысячу мест. Они должны быть возведены до 1 декабря 2025 года. Позднее в городке также обещают построить еще три казармы, спорткомплекс, хранилище техники, пункты техобслуживания и ремонта.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

155-я бригада морпехов понесла большие потери на СВО

В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо на имя губернатора Приморского края, в котором обвиняли командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что тот бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

Они также объясняли, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ.

В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, «не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». По данным ведомства, потери украинской армии «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

В мае этого года Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова является реализацией слов Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов. «Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — добавил Рогов. Официальной информации о положении Ахмедова и его дальнейшей службе не последовало.

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      Антон Похиляк
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