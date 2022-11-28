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13:40, 28 ноября 2022Бывший СССР

Российские морпехи рассказали об уязвимости своих позиций под Павловкой

Морпехи 155-й бригады ТОФ заявили, что их позиции в Павловке уязвимы для обстрелов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились украинские войска. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали морпехи 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

«На окраинах Угледара стоит несколько многоэтажек. Там давно нет мирных, зато все подступы к Павловке с них просматриваются идеально. (...) Любые наши маневры противнику видны, это мешает подвозу снарядов и эвакуации раненых», — заверил морпех Алексей.

Он назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) уязвимыми для огня противника и подчеркнул, что высотки необходимо захватить или уничтожить. «Угледар надо взять в любом случае, иначе останемся в ловушке», — добавил морпех.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Павловки. В результате нанесено огневое поражение выдвигавшимся из-под Угледара украинским резервам, противник потерял четыре пикапа, три бронемашины и около 40 человек убитыми и ранеными.

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Алевтина Запольская
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