Командующий 20-й армией ВС России снят с должности. Морпехи обвиняли генерала Ахмедова в потерях под Угледаром

Рогов сообщил об отставке командующего 20-й армией ВС России Сухраба Ахмедова

Командующего 20-й армией, участвующей в специальной военной операции, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что отстранение Ахмедова является реализацией слов главы Министерства обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.

Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией»

Также об отстранении Ахмедова ранее сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности. Пока — "выведен в распоряжение"», — подчеркнул он.

Ахмедова обвиняли в крупных потерях под Угледаром

В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо на имя губернатора Приморского края, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.

В результате «тщательно» спланированного наступления «великими полководцами» мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, с которого лупят по нам Бойцы 155-ой бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России

Морпехи добавили, что командование округа вместе с Ахмедовым скрывают официальные цифры потерь, боясь ответственности. «До каких пор такие бездарности, как Мурадов и Ахмедов, будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорилось в письме.

В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, «не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». По данным ведомства, потери украинском армии «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».

В 2022 году морпехи рассказали, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ. Морпех Алексей назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции Донецкой народной республики уязвимыми для огня противника.

В России объяснили значение контроля над Угледаром

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что контроль над Угледаром вместе с контролем над Авдеевкой позволят ВС России выровнять фронт. По его словам, успехи российской армии в этом направлении указывают на проблемы обороны Вооруженных сил Украины.

Мы улучшили свои позиции под Угледаром. Значение этого в том, что российские военные заняли промежуточные опорные пункты и продвинулись вперед, улучшим свое тактическое положение Анатолий Матвийчук Военный эксперт, полковник в отставке

Военный подчеркнул, что от контроля над этим пунктом зависит значительная часть положения на донецком направлении.

Также военный эксперт Алексей Анпилогов ранее заявил, что, взяв под контроль Новомихайловку в ДНР, Вооруженные силы России могут начать наступление в районе Константиновки, которое откроет дорогу на Угледар.

Анпилогов отметил, что сражение за Константиновку может привести к обрушению обороны Вооруженных сил Украины у так называемого Угледарского выступа.