Командующий 20-й армией ВС России снят с должности. Морпехи обвиняли генерала Ахмедова в потерях под Угледаром
Командующего 20-й армией, участвующей в специальной военной операции, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что отстранение Ахмедова является реализацией слов главы Министерства обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь своих бойцов.
Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии
Также об отстранении Ахмедова ранее сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности. Пока — "выведен в распоряжение"», — подчеркнул он.
Ахмедова обвиняли в крупных потерях под Угледаром
В ноябре 2022 года бойцы 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо на имя губернатора Приморского края, в котором обвиняли Ахмедова в потерях под Угледаром. В письме указывалось, что командующий бросил военных в «непонятное наступление» на Павловку.
В результате «тщательно» спланированного наступления «великими полководцами» мы потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, с которого лупят по нам
Морпехи добавили, что командование округа вместе с Ахмедовым скрывают официальные цифры потерь, боясь ответственности. «До каких пор такие бездарности, как Мурадов и Ахмедов, будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорилось в письме.
В Министерстве обороны России прокомментировали письмо и заявили, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, которые воюют в составе 155-й бригады, «не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй». По данным ведомства, потери украинском армии «в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике».
В 2022 году морпехи рассказали, что маневры российских военных под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающих высот в Угледаре, где закрепились ВСУ. Морпех Алексей назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции Донецкой народной республики уязвимыми для огня противника.
В России объяснили значение контроля над Угледаром
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что контроль над Угледаром вместе с контролем над Авдеевкой позволят ВС России выровнять фронт. По его словам, успехи российской армии в этом направлении указывают на проблемы обороны Вооруженных сил Украины.
Мы улучшили свои позиции под Угледаром. Значение этого в том, что российские военные заняли промежуточные опорные пункты и продвинулись вперед, улучшим свое тактическое положение
Военный подчеркнул, что от контроля над этим пунктом зависит значительная часть положения на донецком направлении.
Также военный эксперт Алексей Анпилогов ранее заявил, что, взяв под контроль Новомихайловку в ДНР, Вооруженные силы России могут начать наступление в районе Константиновки, которое откроет дорогу на Угледар.
Анпилогов отметил, что сражение за Константиновку может привести к обрушению обороны Вооруженных сил Украины у так называемого Угледарского выступа.