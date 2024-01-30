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13:51, 30 января 2024Бывший СССР

Российский полковник рассказал о значении контроля над Угледаром

Полковник Матвийчук заявил об улучшении позиций под Угледаром

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Контроль над Угледаром вместе с контролем над Авдеевкой позволят российской армии выровнять фронт. Успехи военнослужащих России в этом направлении также указывают на проблемы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы улучшили свои позиции под Угледаром. Значение этого в том, что российские военные заняли промежуточные опорные пункты и продвинулись вперед, улучшим свое тактическое положение», — объяснил военный.

По его словам, от контроля над этим пунктом зависит значительная часть положения на Донецком направлении. Контроль над Угледаром и Авдеевкой позволит выровнять фронт.

«Ситуация такова, что по всей линии соприкосновения оборона противника трещит. Мы, пусть и не так быстро, как хотелось бы, продвигаемся», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытку ВСУ улучшить позиции в районе населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Кроме того, были отбиты атаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное.

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