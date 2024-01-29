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12:10, 29 января 2024Россия

Российские военные сорвали один план ВСУ под Угледаром

ВС России сорвали попытку ВСУ улучшить позиции под Угледаром и Старомайорским
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные сорвали один план Вооруженных сил Украины (ВСУ) — попытку улучшить позиции в районе населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Об этом сообщил журналистам представитель группировки «Восток» Александр Гордеев, его слова приводятся в Telegram-канале Министерства обороны.

Как сообщил Гордеев, у ВСУ не получилось улучшить передовые позиции. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России смогли отбить атаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное.

«Противник понес потери и отступил», — сообщил представитель группировки «Восток» ВС России.

Также сегодня, 29 января, стало известно, что российским военным удалось уничтожить несколько лодок с украинскими десантниками. Как заявили в Минобороны, после ударов по лодкам противник бежал и отказался от намерений форсировать реку.

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      Марк Леонов
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