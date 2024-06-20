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16:45, 20 июня 2024Спорт

В России высказались о возможном снятии сборной Сербии с Евро из-за кричалок с угрозами

Депутат Журова раскритиковала кричалки с призывом к расправе над сербами на Евро

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Кричалки болельщиков футбольных фанатов Албании и Хорватии на Евро-2024 с призывом к расправе над сербами и другие подобные случаи происходят из-за вмешательства политики в спорт, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она призвала пресекать подобное неспортивное поведение.

«Кричалки могут быть, все это имеет место. Но не оскорбительного, не уничижительного характера, не с призывами к расправе. Это неприемлемо,— подчеркнула политик. — Политические баталии, к сожалению, выходят из исключительно политического поля и переходят в спорт. Это всегда старались максимально пресекать, говоря о том, что спорт не место для политики. Какая-то этика должна быть».

Депутат выразила обеспокоенность тем, что политика так сильно вливается в соревнования и призвала пресекать подобные случаи.

«Когда ты победил, когда ты проиграл, ты не имеешь право оскорблять соперника. Но политики доводят людей, и это почему-то не пресекается. Если реакции не последует и в этот раз — это станет очень плохим сигналом. Как с украинцами, которые не жмут руки не только россиянам, но и даже тем, кто сменил гражданство», — добавила Журова.

Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Себии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборные Албании и Хорватии за оскорбительное поведение их болельщиков по время матча второго тура группового этапа Евро-2024.

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