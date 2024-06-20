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12:33, 20 июня 2024Спорт

Сербия пригрозила снятием с Евро-2024

Сербия пригрозила снятием с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию

Фото: Daniela Porcelli / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Футбольного союза Себии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборные Албании и Хорватии за поведение их болельщиков по время матча второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает The Sun.

Причиной обращения стала кричалка с призывом физической расправы над сербами. Ее скандировали болельщики обеих команд. «Если УЕФА их не накажет, мы можем сняться с турнира», — пригрозил Сурбатович.

Встреча между Албанией и Хорватией прошла 19 июня. Игра завершилась со счетом 2:2.

Ранее УЕФА оштрафовал Ассоциацию футбола Албании на 37 тысяч евро из-за поведения фанатов в игре с Италией (1:2). Кроме того, 14,5 тысячи евро обязали заплатить Футбольный союз Сербии. Болельщики сборной нарушали правопорядок во встрече с Англией (0:1).

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      Алексей Гусев
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