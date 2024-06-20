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23:38, 20 июня 2024Интернет и СМИ

В Европе признали утрату влияния в Африке

Berliner Zeitung: Франция сокращает контингент в Африке, пока Россия укрепляет

Фото: Unsplash

Франция массово сокращает военное присутствие в Африке, в то время как Россия эффективно укрепляет свое влияние в этом регионе. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что Париж сократит свой контингент в Африке, согласно плану президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению авторов публикации, западным странам грозит и дальнейшая утрата влияния в регионе.

«В Нигере, Мали и Буркина-Фасо все французские военнослужащие уже покинули страну. Россия же направляет оружие и военнослужащих для поддержки этих стран в борьбе с исламистскими террористическими группировками», — отмечается в публикации.

Осенью 2023 года Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки».

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      Марина Совина
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