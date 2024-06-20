Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

Устранявший неудачную пластику Успенской хирург Рыбакин взял на работу Хайдарова

Пластический хирург Артур Рыбакин взял на работу Тимура Хайдарова после закрытия его клиники IQ Plastique. Об этом сообщает Shot.

По данным журналистов, решение было принято Российским обществом пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Теперь Хайдаров будет проводить операции в клинике «Галактика» под руководством Рыбакина. Звездный хирург начнет работу в медицинском учреждении в ближайшее время. При этом уточняется, что стоимость его консультации будет составлять от 10 тысяч рублей.

В прошлом году Рыбакин устранял последствия неудачной пластики эстрадной певицы Любови Успенской, которую ей провел Хайдаров. Тогда исполнительница обратилась к врачу с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. Он провел повторное вмешательство, в ходе которого были обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани.

В феврале сообщалось, что в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет приостановил деятельность клиники в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.