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12:08, 20 июня 2024Ценности

Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

Устранявший неудачную пластику Успенской хирург Рыбакин взял на работу Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пластический хирург Артур Рыбакин взял на работу Тимура Хайдарова после закрытия его клиники IQ Plastique. Об этом сообщает Shot.

По данным журналистов, решение было принято Российским обществом пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Теперь Хайдаров будет проводить операции в клинике «Галактика» под руководством Рыбакина. Звездный хирург начнет работу в медицинском учреждении в ближайшее время. При этом уточняется, что стоимость его консультации будет составлять от 10 тысяч рублей.

В прошлом году Рыбакин устранял последствия неудачной пластики эстрадной певицы Любови Успенской, которую ей провел Хайдаров. Тогда исполнительница обратилась к врачу с жалобами на боли в груди и асимметрию имплантов. Он провел повторное вмешательство, в ходе которого были обнаружены лишние фрагменты рубцовой ткани.

В феврале сообщалось, что в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет приостановил деятельность клиники в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.

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      Карина Черных
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