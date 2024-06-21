Албанский футболист «Рубина» извинился за националистические кричалки на Евро-2024

Албанский игрок «Рубина» Даку извинился за националистические кричалки на Евро

Футболист сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку выступил с заявлением по итогам матча Евро-2024 против Хорватии. Он опубликовал обращение в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, мужчинам свойственно извиняться. «И я чувствую моральный и профессиональный долг сделать это ради всех тех, чьи чувства были задеты», — написал Даку.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Даку. После матча с Хорватией он, празднуя ничью вместе с фанатами, скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии.

Матч Албании и Хорватии состоялся 19 июня и завершился со счетом 2:2. Албанцам удалось уйти от поражения в добавленное ко второму тайму время, когда после передачи Даку отличился Клаус Гясула.