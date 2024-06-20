Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словения
1:1
Завершен
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Дания
1:1
Завершен
Англия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Испания
0:0
Перерыв
live
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Канада
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
22:43, 20 июня 2024Спорт

УЕФА начал расследование против албанского футболиста «Рубина»

УЕФА начал расследование в отношении албанского футболиста «Рубина» Даку

Фото: Sunday Alamba / AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Федерации футбола Албании и игрока казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Информация об этом в четверг, 20 июня, опубликована на сайте организации.

«После матча группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии было инициировано расследование из-за предполагаемого неподобающего поведения игрока Федерации футбола Албании Мирлинда Даку», — говорится в сообщении УЕФА.

Даку оказался под угрозой дисквалификации из-за того, что после матча с Хорватией он, празднуя ничью вместе с фанатами, скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии. Македонская сторона призвала футболиста принести публичные извинения, а УЕФА — принять соответствующие меры.

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович пригрозил снять сборную страны с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их болельщиков в адрес сербов.

Матч Албании и Хорватии состоялся 19 июня и завершился со счетом 2:2. Албанцам удалось уйти от поражения в добавленное ко второму тайму время, когда после передачи Даку отличился Клаус Гясула.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      На Украине назвали главных игроков для урегулирования конфликта

      В Германии рассказали о тайной сделке Шольца для США по «Северному потоку-2»

      В Сочи нашли в море тело девушки

      УЕФА начал расследование против албанского футболиста «Рубина»

      В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2025 году

      В России задержали гендиректора WorldSkills Russia по подозрению в мошенничестве

      Россиянина задержали при попытке уйти через Польшу к террористам

      США подтвердили запрет на использование Украиной их оружия для ударов вглубь России

      В США раскрыли будущее Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше