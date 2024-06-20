Сборная Сербии грозится сняться с Евро-2024 по футболу из-за Албании и Хорватии

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии (ФСС) Йован Сурбатович пригрозил снять сборную страны с чемпионата Европы, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за оскорбительные кричалки их фанатов в адрес сербов.

Это уже не первый инцидент на Евро вокруг двух стран, чье политическое и национальное противостояние выливается и в конфликты в футболе. Ранее в Гельзенкирхене подрались сербские и английские фанаты, но зачинщиками, как утверждается, выступили именно албанцы. Кроме того, косовский журналист устроил провокацию перед трибунами сербов на матче с Англией.

Кроме того, оскорбительной выходкой отметился и игрок сборной Албании, выступающий в российском клубе.

Албанцы и хорваты отметились речевкой про расправу над сербами

Йован Сурбатович заявил, что ФСС направил в УЕФА запрос о наказании футбольных ассоциаций Хорватии и Албании за речевку их болельщиков, которую они кричали накануне, 19 июня, на матче между двумя сборными (встреча завершилась со счетом 2:2).

Утверждается, что на 59-й минуте игры болельщики обеих команд скандировали «Убей, убей, убей серба».

То, что произошло, возмутительно, и мы попросим у УЕФА санкций, даже если это будет означать отказ от продолжения соревнований Йован Сурбатович генеральный секретарь Футбольного союза Сербии

Сурбатович добавил, что ФСС потребует от УЕФА штрафа. «Мы уверены, что они будут наказаны, потому что УЕФА уже ответили на наш призыв отстранить от Евро так называемого журналиста из Албании. Мы будем требовать от УЕФА наказать обе ассоциации [Хорватии и Албании]. Мы не хотели бы в этом участвовать, но если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как мы будем действовать дальше», — пояснил генсек.

Албанский футболист также оскорбил сербов

После матча Хорватии и Албании оскорбляющую кричалку выкрикнул и форвард последних Мирлинд Даку, выступающий за российский «Рубин». После матча он подошел к болельщикам, взял в руки мегафон и проскандировал жесткие слова в адрес сербов и македонцев. Трибуны, как отмечается, поддержали его заряд.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Федерация футбола Северной Македонии уже отреагировала на выходку Даку. Там призвали албанца публично извиниться, а соответствующие учреждения — расследовать этот инцидент и принять дисциплинарные меры. «Федерация футбола Македонии направит официальное письмо в УЕФА в связи с этим скандальным поведением», — добавили там.

На инцидент отреагировал и казанский клуб. «Наш клуб не поддерживает любые оскорбительные действия и жесты. Игрок находился в расположении сборной, но, безусловно, мы сожалеем, что такая ситуация произошла. Что касается санкций к игроку, то это прерогатива УЕФА», — высказались в «Рубине».

А агент Даку Харис Факич попытался оправдать игрока тем, что из‑за шума на стадионе тот якобы не слышал, что скандируют болельщики. «Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон», — сказал Факич.

Ранее англичане и албанцы напали на бар с сербами

Еще перед матчем первого тура Евро между Сербией и Англией в Гельзенкирхене, где проходила игра, произошла драка между болельщиками сборных. При этом есть данные, что спровоцировали ее именно албанцы. Они, предположительно, убедили англичан напасть на сербов, находившихся в баре. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

Фото: John Sibley / Reuters

В драке пытался поучаствовать и сын президента Сербии Данило Вучич. Есть кадры, где видно, как он обходит своих телохранителей и вступает в борьбу с англичанами.

Кроме того, уже на стадионе косовский журналист Арлинд Садику устроил провокацию у трибуны с болельщиками сборной Сербии. Корреспондент вел телерепортаж, а затем повернулся к фанатам и руками изобразил двуглавого черного орла — элемент национального флага Албании. Он также считается интернациональным жестом албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликтов на Балканах. После этого в журналиста полетели посторонние предметы с трибун, ему пришлось покинуть кромку поля. Федерация футбола Сербии требовала от УЕФА лишить его аккредитации.

УЕФА оштрафовала и саму Сербию

Выходки самих сербских фанатов также привели к санкциям. Дисциплинарная комиссия УЕФА оштрафовала ФСС на 14 500 евро. 4500 евро выписаны за выброс сербами предметов на поле во время матча с Англией, а еще 10 тысяч — за «провокационный посыл на матче, не подходящий для спортивного мероприятия».

Сурбатович объяснил, что выходки сербских болельщиков были единичными случаями. «Наши фанаты вели себя намного лучше, чем другие. Один фанат был наказан за расистские оскорбления, и мы не хотим, чтобы это приписывали другим. Мы, сербы, джентльмены, и у нас открытое сердце, поэтому я призываю болельщиков оставаться джентльменами», — высказался он.