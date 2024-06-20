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13:59, 20 июня 2024Спорт

Албанский футболист «Рубина» оказался под угрозой дисквалификации на Евро-2024

Футболист «Рубина» Даку оказался под угрозой дисквалификации на Евро-2024

Фото: Sergei Mikhailichenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинд Даку оказался под угрозой дисквалификации на Евро-2024. С призывом к УЕФА рассмотреть поведение игрока обратилась Футбольная федерация Северной Македонии (ФФМ), которая опубликовала соответствующее сообщение на сайте.

После матча с Хорватией Даку, празднуя ничью с албанскими болельщиками, футболист скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии. Македонская сторона призвала Даку публично извиниться, а УЕФА — принять соответствующие дисциплинарные меры в его отношении.

Ранее генеральный секретарь Футбольного союза Себии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборные Албании и Хорватии за поведение их болельщиков, которые скандировали кричалки с призывом к физической расправе над сербами. Он отметил, что в случае отсутствия санкций, Сербия может сняться с Евро.

Даку в матче с Хорватией, который завершился со счетом 2:2, дебютировал на турнире. Он вышел на замену на 85-й минуте, а спустя 10 минут после его прострела в штрафную албанец Клаус Гясула забил мяч, позволивший Албании свести встречу вничью.

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      Алексей Гусев
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