Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду-2024 в Париже на дистанции 200 метров брассом. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

Спортсменка выступает на чемпионате Багамских островов, который является квалификационным стартом к ОИ. Квалификационное время составляло 2 минуты 24,63 секунды, россиянка показала результат, который хуже почти на пять секунд.

«Важно, что еще одна олимпийская дистанция 100 метров брассом — в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье», — заявила Ефимова.

Ранее Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх. Для этого ей нужно успеть пройти международный отбор до 23 июня.