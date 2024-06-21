Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
Завтра
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
11:54, 21 июня 2024Спорт

Ефимова провалила отбор на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом

Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду-2024 в Париже на дистанции 200 метров брассом. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

Спортсменка выступает на чемпионате Багамских островов, который является квалификационным стартом к ОИ. Квалификационное время составляло 2 минуты 24,63 секунды, россиянка показала результат, который хуже почти на пять секунд.

«Важно, что еще одна олимпийская дистанция 100 метров брассом — в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю свое счастье», — заявила Ефимова.

Ранее Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх. Для этого ей нужно успеть пройти международный отбор до 23 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Врач призвала отказаться от некоторых продуктов ради здоровья щитовидной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше