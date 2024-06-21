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14:06, 21 июня 2024Спорт

Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

Хоккеист Свечков заявил, что в Америке жизнь гораздо дороже, чем в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» Федор Свечков сравнил цены в США и на родине. Его слова приводит Sport24.

По его словам, жизнь в Америке на порядок дороже. «Поход в ресторан 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас», — заявил хоккеист.

Он также рассказал, что во время выездных матчей в Северной Америке игрокам дают суточные. «Этих денег хватало на самую простую еду», — отметил Свечков.

Ранее российская ватерполистка Виктория Данькина, выступающая за «Сентеш», сравнила цены в России и Венгрии. По ее словам, в Венгрии жить дешевле.

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      Алексей Гусев
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