Российская ватерполистка сравнила цены в Венгрии и России

Российская ватерполистка Данькина заявила, что в Венгрии дешевле, чем в России

Российская ватерполистка Виктория Данькина, выступающая за «Сентеш», сравнила цены в России и Венгрии. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, жить в Венгрии дешевле. «Но по сравнению с прошлым годом цены поднялись. В мире сейчас происходит всякое и цены реально растут. Тем не менее в Венгрии все равно дешевле, чем в России», — заявила Данькина.

Она также высказалась о своей зарплате в Венгрии. «В России, когда получала такие же деньги, первое время мне было тяжело жить, то есть реально не хватало, а здесь все хорошо», — добавила Данькина.

В ноябре 2022 года российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже. Боец рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренировался, стоимость обеда составляла около 100 рублей.