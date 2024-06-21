Месси стал рекордсменом Кубка Америки по числу проведенных матчей

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных матчей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 21 июня сборная Аргентины в матче открытия проходящего в США турнира обыграла команду Канады (2:0). Месси отметился голевой передачей.

Матч стал 35-м для Месси на Кубках Америки — по этом показателю нападающий обошел вратаря сборной Чили Серхио Ливингстона. На его счету 34 встречи.

Текущий Кубок Америки — седьмой в карьере Месси. Впервые он выступил на турнире в 2007 году. В рамках Кубка борная Аргентины на групповом этапе сыграет с Чили, Перу и Канадой.

Ранее дубль Месси помог сборной Аргентины выиграть товарищеский матч с Гватемалой. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу аргентинцев.