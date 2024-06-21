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Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
08:50, 21 июня 2024Спорт

Месси стал рекордсменом Кубка Америки

Месси стал рекордсменом Кубка Америки по числу проведенных матчей
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Dale Zanine / Copyright 2024 USA TODAY Sports

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных матчей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 21 июня сборная Аргентины в матче открытия проходящего в США турнира обыграла команду Канады (2:0). Месси отметился голевой передачей.

Матч стал 35-м для Месси на Кубках Америки — по этом показателю нападающий обошел вратаря сборной Чили Серхио Ливингстона. На его счету 34 встречи.

Текущий Кубок Америки — седьмой в карьере Месси. Впервые он выступил на турнире в 2007 году. В рамках Кубка борная Аргентины на групповом этапе сыграет с Чили, Перу и Канадой.

Ранее дубль Месси помог сборной Аргентины выиграть товарищеский матч с Гватемалой. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу аргентинцев.

Марина Совина
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