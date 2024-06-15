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09:18, 15 июня 2024Спорт

Дубль Месси помог сборной Аргентины выиграть товарищеский матч

Дубль Месси помог сборной Аргентины выиграть товарищеский матч с Гватемалой

Фото: Nick Wass / AP

Сборная Аргентины победила национальную команду Гватемалы в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 15 июня, в США, и завершилась со счетом 4:1 в пользу аргентинцев. Победить южноамериканцам помог дубль Лионеля Месси, а также два забитых мяча Лаутаро Мартинеса. Гватемала отличилась благодаря автоголу аргентинца Лисандро Мартинеса.

21 июня стартует Кубок Америки. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с Чили, Перу и Канадой.

Ранее Месси назвал лучшую команду мира. Футболист выбрал мадридский «Реал», так как команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024.

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      Алексей Гусев
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