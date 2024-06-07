Аргентинский футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшую команду мира. Его слова приводит Infobae.
Месси выбрал мадридский «Реал», так как команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. «Если отталкиваться от результатов, то это «Реал», но если судить по игре, то лучше "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы», — добавил он.
В феврале сообщалось, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет аргентинец оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.
36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.