Лионель Месси назвал мадридский «Реал» лучшей командой мира

Аргентинский футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшую команду мира. Его слова приводит Infobae.

Месси выбрал мадридский «Реал», так как команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. «Если отталкиваться от результатов, то это «Реал», но если судить по игре, то лучше "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет аргентинец оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.