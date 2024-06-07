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16:57, 7 июня 2024Спорт

Месси назвал лучшую команду мира

Лионель Месси назвал мадридский «Реал» лучшей командой мира
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшую команду мира. Его слова приводит Infobae.

Месси выбрал мадридский «Реал», так как команда выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. «Если отталкиваться от результатов, то это «Реал», но если судить по игре, то лучше "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Месси стал самым популярным спортсменом США. В ходе опроса жителей страны старше 12 лет аргентинец оказался популярнее экс-баскетболиста Майкла Джордана и бывшего игрока в американский футбол Тома Брэди.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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