Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
Завтра
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
11:23, 21 июня 2024Спорт

Месси высказался о будущем в сборной Аргентины

Месси заявил, что нынешний Кубок Америки станет для него последним

Фото: Shaina Benhiyoun / Globallookpress.com

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем в сборной Аргентины. Его слова приводит RMC Sport.

По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним. «Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом», — заявил Месси.

Ранее Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных встреч. Сборная Аргентины в матче открытия проходящего в США турнира обыграла команду Канады (2:0). Месси отметился голевой передачей. Матч стал 35-м для футболиста на Кубках Америки.

Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году. Вместе с командой он стал чемпионом мира и выиграл Кубок Америки.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Москвичам пообещали более частые смерчи

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше