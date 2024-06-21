МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции

Россия продолжит отвечать жесткими контрмерами на санкции со стороны Японии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в заявлении на своем официальном сайте.
«Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами», — утверждается в сообщении.
В МИД пообещали, что при разработке ответа ведомство будет руководствоваться «исключительно собственными национальными интересами».
Министерство также сообщило, что новый пакет санкций, принятый Японией, стал «очередным шагом к полному разрушению отношений».
Ранее стало известно, что Япония расширила санкционный список российских физических и юридических лиц, введя ограниения против 41 российской организации и 11 граждан страны.