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18:45, 21 июня 2024Мир

МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции

МИД: Россия продолжит отвечать жесткими контрмерами на санкции Японии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия продолжит отвечать жесткими контрмерами на санкции со стороны Японии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в заявлении на своем официальном сайте.

«Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами», — утверждается в сообщении.

В МИД пообещали, что при разработке ответа ведомство будет руководствоваться «исключительно собственными национальными интересами».

Министерство также сообщило, что новый пакет санкций, принятый Японией, стал «очередным шагом к полному разрушению отношений».

Ранее стало известно, что Япония расширила санкционный список российских физических и юридических лиц, введя ограниения против 41 российской организации и 11 граждан страны.

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      Елизавета Мытарева
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