Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
Сегодня
16:00 (Мск)
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
Завтра
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
09:44, 21 июня 2024Спорт

Петербургским спортсменам заплатят за победу на Олимпийских играх-2024

Спортсменам из Санкт-Петербурга заплатят 5 миллионов рублей за победу на ОИ-2024

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Власти Санкт-Петербурга заплатят 5 миллионов рублей спортсменам, которые представляют город и победят на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Северной столицы.

За завоевание серебряной медали предусмотрена премия в размере 2,5 миллиона рублей, за бронзовую — 1,5 миллиона. Кроме того, выплаты от 678 до 339 тысяч положены тем атлетам, кто на Играх займет места с четвертого по шестое.

В декабре прошлого года в Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов. «Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию". ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил глава организации Станислав Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Есть жертвы среди мирного населения

      После крушения вертолета в российском регионе возбудили дело

      Бывшего сотрудника российского центра вирусологии заключили под стражу

      Огромный таракан прервал брифинг Госдепа США

      Кинокритик предсказал судьбу покинувшего Россию Смольянинова

      В Минобороны Украины назвали число подготовленных на Западе солдат ВСУ

      Ким Чен Ын подарил Путину его портрет и бюст с пожеланиями здоровья

      Петербургским спортсменам заплатят за победу на Олимпийских играх-2024

      Названа лучшая диета для молодости мозга

      Раскрыт возможный срок для Яны Трояновой за оскорбление русских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше