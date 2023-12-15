В ОКР высказались о поддержке желающих выступить на Олимпиаде спортсменов

Поздняков заявил, что нейтральным спортсменам не будут оказывать финподдержку

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов. Слова главы организации Станислава Позднякова приводит ТАСС.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию". ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил Поздняков.

Ранее президент ОКР подверг критике условия допуска отечественных спортсменов на Олимпийские игры-2024. «Выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов», — заявил он. При этом Поздняков добавил, что ОКР готов помогать каждому атлету разобраться в ситуации.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.