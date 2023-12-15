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13:15, 15 декабря 2023Спорт

В ОКР раскритиковали нейтральный статус для россиян на Играх-2024

Глава ОКР Поздняков: нейтральный статус делает спортсмена заложником интересов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал условия допуска отечественных атлетов на Игры-2024. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право сделать свой выбор, об этом заявил президент. Но, выбирая нейтрализацию, спортсмен становится заложником чужих интересов», — заявил он. Поздняков отметил, что ОКР готов помочь каждому атлету разобраться в ситуации, так как это связано с подписанием деклараций политического характера и с отказом от национального флага.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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