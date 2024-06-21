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23:34, 21 июня 2024Спорт

Президент «Наполи» потребовал за продажу Кварацхелии 200 миллионов евро

Грузинским форвардом Кварацхелией интересовался французский ПСЖ
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия. Фото: iro De Luca / Reuters

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис потребовал за продажу грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии 200 миллионов евро. Об этом сообщает Sports Zone в социальной сети X.

Представители 23-летнего Кварацхелии сообщили Де Лаурентису, что ПСЖ готов заплатить за полузащитника 100 миллионов евро. Президент итальянского клуба ответил, что это ровно половина суммы, за которую он готов отпустить Кварацхелию.

Ранее агент грузинского игрока Мамука Джугели говорил о том, что его клиент хочет уйти из «Наполи». Это вызвало недовольство Де Лаурентиса.

17 июня игравший в России Кварацхелия описал время в Москве фразой «жил в страшном месте».

«Мне было тяжело. Я жил в учебном центре. Остальные жили в других местах. И это было немного страшное место! Это было в глухом лесу», — заявил грузинский футболист.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» на правах аренды в 2019 году. Он провел в составе железнодорожников семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Вместе со столичным клубом он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. После этого хавбек подписал контракт с казанским «Рубином», в котором провел три года.

В 2022 году Кварацхелия перешел в «Наполи» за десять миллионов евро. Вместе с новым клубом полузащитник стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 и был признан самым ценным игроком Серии А. В данный момент Кварацхелия является самым дорогим игроком из стран бывшего СССР, его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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      Илья Костин
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