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10:22, 21 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто предполагаемое число жертв сталкинга в России

Член совета при МВД Второв заявил, что от сталкинга страдают сотни россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

От преследований и нарушений частной жизни в России ежегодно страдают сотни жителей. Об этом РИА Новости заявил член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв.

При этом он подчеркнул, что официальной статистики по этому вопросу нет. По его словам, в одну социальную организацию может поступить до 30 обращений, а таких организаций много.

Второв назвал романтический интерес и семейный конфликт главными причинами сталкинга. При этом страдать от преследований может как женщина, так и мужчина, добавил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни. В беседе с «Лентой.ру» эту идею оценил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

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