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02:20, 21 июня 2024Спорт

Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Россия с 177 золотыми медалями досрочно выиграла общий зачет Игр БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, которые проходят в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены российской сборной выиграли 177 золотых медалей и тем самым гарантировали себе первое место в общем зачете. На данный момент на второй строчке находится Белоруссия, а на третьей — Китай.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего на ней разыгрываются 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвуют около 4,5 тысячи атлетов из более чем 90 стран.

В апреле правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о размере призовых представителям страны, которые станут победителями и призерами Игр БРИКС. Согласно нему, за золотую медаль предусмотрена выплата в размере 358 400 рублей. Серебряные призеры получат 179 200 рублей, а бронзовые — 107 500.

Материальное поощрение также предусмотрено для тренеров и специалистов сборной России, которые обеспечат подготовку победителей и призеров. Им полагаются выплаты в размере 171 500, 84 500 и 51 200 тысячи рублей за золото, серебро и бронзу своих подопечных соответственно.

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      Сергей Грехов
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