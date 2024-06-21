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20:58, 21 июня 2024Спорт

Сборная Польши потерпела второе подряд поражение на Евро-2024

Сборная Польши уступила Австрии в матче группового этапа Евро-2024

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сборная Польши потерпела второе подряд поражение на Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч группового этапа между Польшей и Австрией завершился со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Первый тайм закончился ничьей, 1:1, но во второй половине Австрия забила два безответных мяча. В составе победителей голами отметились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович. У поляков забил Кшиштоф Пентек.

В первом матче игрового дня Евро-2024 сборная Украины победила Словакию со счетом 2:1. По ходу поединка украинцы уступали, но сумели забить дважды во втором тайме.

На игре сборной Украины со словаками фанаты вывесили флаг с политическим призывом. На нем была надпись «Верните нам выборы» на английском языке. Он находился на трибунах около 25 минут, затем его сняли.

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      Илья Костин
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