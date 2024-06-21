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17:55, 21 июня 2024Спорт

Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024

Сборная Украины победила Словакию со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сборная Украины победила Словакию во втором матче группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. По ходу поединка они уступали 0:1. В составе команды Сергея Реброва забитыми мячами отметились Николай Шапаренко и Роман Яремчук. У словаков единственный гол на счету Ивана Шранца.

Украинские болельщики во время этого поединка со Словакией вывесили флаг с надписью «Верните нам выборы». Он находился на трибунах около 25 минут.

В первом матче группового этапа Евро-2024 сборная Украины крупно уступила Румынии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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      Илья Костин
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