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15:08, 21 июня 2024Культура

СБУ возбудила уголовное дело в отношении звезды «Универа»

СБУ возбудила уголовное дело в отношении актера Гогунского

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении звезды сериала «Универ», актера Виталия Гогунского. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Уроженец города Кременчуг Полтавской области Украины Гогунский обвиняется в «коллаборационизме и пропаганде войны». В совокупности по указанным статьям предусмотрено лишение свободы до 12 лет.

Гогунский постоянно проживает в России и поддерживает проведение специальной военной операции. В марте 2023 года актера не пустили в Грузию на съемки проекта. Директор Гогунского Табриз Шахиди заявил, что такое решение приняли власти страны по политическим причинам.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения переехавшему в Россию продюсеру групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрию Бардашу. До этого Бардаш был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления, что в последние годы на территории Украины происходит «максимальный беспредел».

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      Мария Рюрикова
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