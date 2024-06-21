Стреляющий под водой автомат АДС модернизируют

«Высокоточные комплексы» модернизируют двухсредный автомат АДС

Специалисты Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») улучшат двухсредный автомат АДС, который способен стрелять под водой. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Филиал КБП — ЦКИБ СОО холдинга "Высокоточные комплексы" модернизирует автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра, предназначенный для стрельбы на суше и под водой. Процессы изготовления деталей и узлов автомата станут более технологичными и менее трудоемкими. АДС получит глушитель новой конструкции с меньшей массой», — говорится в сообщении.

Разработанный для боевых пловцов АДС способен стрелять на суше обычными патронами калибра 5,45 на 39 миллиметров, а специальные патроны ПСП и ПСП-УД позволяют вести огонь под водой. Автомат, который построен по схеме «булл-пап», использует стандартные магазины от АК-74. Также АДС получил штатный подствольный гранатомет и планки для крепления различных прицелов.

В конце мая стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения выполнил государственный контракт на поставку заказчику партии патронов 7Н29 с бронебойной пулей.