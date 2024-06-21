В Киргизии задумались о возобновлении обслуживания карт «Мир»

Представитель Киргизии: отказ от карт «Мир» создал проблемы для мигрантов

В Национальном банке Киргизии задумались о том, чтобы возобновить обслуживание банковских карт «Мир». Такими сведениями поделился полномочный представитель в комиссии по экономическим вопросам при Экономической комиссии СНГ, руководитель киргизской делегации Улукбек Кармышаков, чье высказывание цитирует ТАСС.

Он признал, что отказ от работы с картами «Мир» создал проблемы, особенно для киргизских трудовых мигрантов, работающих в России.

Киргизские банки прекратили обслуживать карты «Мир» с 3 апреля 2024 года. Обосновали это опасениями вторичных санкций США. Премьер-министр республики Акылбек Жапаров заявил, что власти республики не причастны к случившемуся. Решение принял не относящийся к правительству страны Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), на который надавила обслуживающая его латвийская компания.

В середине июня 2024 года некоторые киргизские коммерческие банки снова начали проводить денежные перевода в Россию и из нее. Была восстановлена работа систем Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».