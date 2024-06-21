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19:15, 21 июня 2024Мир

В МИД России заявили о невозможности диалога с США по безопасности по одной причине

Замглавы МИД Рябков: диалог о безопасности невозможен по вине США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Возвращение к диалогу по стратегической стабильности невозможно из-за антироссийской линии США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире подкаста «Ближневосточный экспресс» Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.

«Сейчас диалог по стратегической стабильности с США полностью свернут по их вине», — рассказал дипломат.

Он добавил, что до пересмотра Вашингтоном «своей глубоко враждебной антироссийской линии» невозможно вернуться к теме диалога по глобальной безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, Россия готова к диалогу с США о безопасности только при включении в обсуждение украинского вопроса. Песков добавил, что «Россия готова также обсудить вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине».

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      Дарья Устьянцева
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