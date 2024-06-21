Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
1:1
2-й тайм
live
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
Завтра
03:00 (Мск)
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
16:23, 21 июня 2024Спорт

Винер порассуждала о предателях среди россиян-участников Олимпиады в Париже

Винер заявила, что среди россиян-участников Олимпиады в Париже нет предателей

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер порассуждала о предателях среди представителей страны, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — заявила Винер. Тренер также выразила сожаление, что представительницы художественной гимнастики пропустят Игры.

Кроме того, Винер ответила на вопрос о шансах российских спортсменов вернуться на международную арену. «Мы и так на мировой арене», — отметила Винер.

6 апреля Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. По ее мнению, участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержали миллиардера. В США его считали казначеем Солнцевской ОПГ

      Приговоренный к казни преступник решил найти любовь по переписке

      Ким Кардашьян в колготках сравнили в сети с пенсионеркой

      Машина с топливом подрезала пассажирский самолет в аэропорту Москвы

      В Европе захотели закрыть порты для связанных с Россией кораблей

      Европа захотела еще больше ограничить доступ россиянам

      Украина атаковала российский регион с помощью FPV-дрона

      Администрации Кривого Рога сообщила об ударе по инфраструктуре города

      Храп оказался тревожным признаком

      Обстрелявшего жителей Мариуполя украинского пулеметчика посадили на 27 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше