Винер порассуждала о предателях среди россиян-участников Олимпиады в Париже

Глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер порассуждала о предателях среди представителей страны, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. Ее слова приводит ТАСС.
«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — заявила Винер. Тренер также выразила сожаление, что представительницы художественной гимнастики пропустят Игры.
Кроме того, Винер ответила на вопрос о шансах российских спортсменов вернуться на международную арену. «Мы и так на мировой арене», — отметила Винер.
6 апреля Винер призвала провести совет для принятия решения о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. По ее мнению, участием в Играх спортсмены попирают российскую историю и настоящее.
В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.