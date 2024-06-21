Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в кружевном нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разместила серию снимков, на которых стоит напротив зеркала в нижнем белье с отделкой из кружева. Комплект состоял трусов с низкой посадкой и бюстгальтера на тонких бретелях и с поролоновыми чашками.

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса, распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Известно, что знаменитость разработала данное белье для марки Marks & Spencer.

Ранее в июне возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачном платье. Наряд без бретелей был декорирован массивными искусственными цветами. Свой образ она дополнила многочисленными золотыми украшениями.

