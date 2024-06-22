Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:02, 22 июня 2024Россия

Памфилова ответила на санкции Японии в отношении членов ЦИК

Памфилова: санкции Японии против членов ЦИК являются бессмысленным ритуалом

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова ответила на санкции, введенные Японией в отношении членов и сотрудников избирательной комиссии. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению главы ЦИК, данное решение Токио было принято под воздействием США. Действия японских властей она сочла бессмысленным, но обязательным ритуалом «со стороны всех холопов американского диктата». Памфилова пояснила, что санкции лишены смысла, поскольку «нельзя заморозить то, чего просто не существует».

Ранее МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции. В ведомстве отметили, что новый пакет санкций, принятый Токио, стал «очередным шагом к полному разрушению отношений».

21 июня стало известно, что Япония расширила санкционный список российских физических и юридических лиц, введя ограничения против 41 российской организации и 11 граждан страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики начали предлагать подозреваемым и обвиняемым в СИЗО отправиться на СВО. К вербовке подключились ФСБ и МЧС

      В Львовской области после взрывов начались перебои со светом

      Обнаружен способ восстановить нервные клетки

      В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей

      Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

      Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову

      Памфилова ответила на санкции Японии в отношении членов ЦИК

      Раскрыто местоположение наносивших по Энергодару удары бойцов ВСУ

      Американский миллиардер показал мем про Украину

      Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше