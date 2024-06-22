Памфилова ответила на санкции Японии в отношении членов ЦИК

Памфилова: санкции Японии против членов ЦИК являются бессмысленным ритуалом

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова ответила на санкции, введенные Японией в отношении членов и сотрудников избирательной комиссии. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению главы ЦИК, данное решение Токио было принято под воздействием США. Действия японских властей она сочла бессмысленным, но обязательным ритуалом «со стороны всех холопов американского диктата». Памфилова пояснила, что санкции лишены смысла, поскольку «нельзя заморозить то, чего просто не существует».

Ранее МИД России пообещал Японии чувствительные контрмеры в ответ на санкции. В ведомстве отметили, что новый пакет санкций, принятый Токио, стал «очередным шагом к полному разрушению отношений».

21 июня стало известно, что Япония расширила санкционный список российских физических и юридических лиц, введя ограничения против 41 российской организации и 11 граждан страны.