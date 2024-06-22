Перешедший в сборную Узбекистана российский пловец-чемпион отобрался на Олимпиаду-2024

Перешедший в сборную Узбекистана пловец Сибирцев отобрался на Олимпиаду-2024

Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев, перешедший из российской сборной в команду Узбекистана, квалифицировался на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен выполнил условия отбора на 800-метровке на соревнованиях в Ванкувере. Он преодолел дистанцию за 7 минут и 50,05 секунды.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он стал чемпионом Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США. Он сменил спортивное гражданство в начале года.

Ранее стало известно, что российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду-2024 в Париже на дистанции 200 метров брассом. 23 июня она попробует квалифицироваться на игры на дистанции 100 метров брассом.