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17:28, 22 июня 2024Спорт

Перешедший в сборную Узбекистана российский пловец-чемпион отобрался на Олимпиаду-2024

Перешедший в сборную Узбекистана пловец Сибирцев отобрался на Олимпиаду-2024

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев, перешедший из российской сборной в команду Узбекистана, квалифицировался на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен выполнил условия отбора на 800-метровке на соревнованиях в Ванкувере. Он преодолел дистанцию за 7 минут и 50,05 секунды.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он стал чемпионом Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США. Он сменил спортивное гражданство в начале года.

Ранее стало известно, что российская пловчиха Юлия Ефимова провалила отбор на Олимпиаду-2024 в Париже на дистанции 200 метров брассом. 23 июня она попробует квалифицироваться на игры на дистанции 100 метров брассом.

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      Алексей Гусев
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