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12:56, 22 июня 2024Россия

После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

Губернатор Балицкий: села Балки и Орлянка остались без света из-за ударов ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по трансформатору, который питает населенные пункты Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в результате атаки произошла утечка масла и оказались обесточены два села — Балки и Орлянка. «Сохраняется угроза повторных ударов», — заявил он.

Ранее система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над шестью регионами России. По информации Минобороны, были перехвачены и уничтожены шесть дронов над территорией Адыгеи, по три дрона над Брянской областью и Краснодарским краем, а также по одному над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

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