Захарова отреагировала на атаки ВСУ на Энергодар

Захарова: Киев пренебрегает вопросами безопасности мирных ядерных объектов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на находящийся вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) город Энергодар. Заявление опубликовано на сайте министерства.

По словам Захаровой, Киев не в первый раз демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов. Она отметила, что ВСУ упорно создают угрозы выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей.

«Систематичность атак ВСУ как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента», — заявила дипломат.

Захарова также заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить удары такого рода.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины по подстанции «Радуга».