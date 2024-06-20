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07:32, 20 июня 2024Россия

ПВО сбила 15 беспилотников в шести российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 15 беспилотников в шести регионах

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 15 украинских беспилотников в небе над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате атаки постройка была полностью разрушена.

До того украинский беспилотник атаковал подстанцию в Энергодаре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате произошло частичное отключение электроэнергии, при атаке беспилотника никто не пострадал.

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      Евгений Силаев
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