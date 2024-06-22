Рогов сообщил, что ВСУ бьют по Энергодару из городов Никополь и Марганец

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл местоположение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые наносят удары по Энергодару Запорожской области. В разговоре с РИА Новости он указал, что украинские военные бьют по городу с позиций, расположенных на правом берегу Днепра.

Рогов рассказал, что украинские военные запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из Никополя. «Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сел Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда», — уточнил он.

Как сообщил глава общественного движения, ВСУ целенаправленно атакуют подстанции и распределительные узлы, осознавая, что они обеспечивают электроэнергией мирное население, а не военные объекты. Рогов добавил, что войска Украины пытаются любым путем помешать восстановлению мирной жизни в регионе.

Ранее ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В результате удара был поврежден трансформатор. Тем временем Рогов заявил, что село в Запорожской области подверглось массированной атаке со стороны ВСУ.