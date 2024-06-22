Российские истребители применили под Харьковом новый тип вооружения. Инженерам удалось «подружить» ФАБ-3000 и УМПК

Опубликовано видео второго удара ФАБ-3000 по нацгвардии ВСУ

Российские военные применили под Харьковом новый вид вооружения — фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Соответствующее видео появилось в сети 21 июня.

Уточняется, что кадры были сняты в населенном пункте Липцы Харьковской области. На видео видно, как бомба падает рядом со строением, выбивая часть стены.

«По информации с мест, удар нанесен по расположению 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате были ликвидированы до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в публикации.

О первом применении российскими военными УМПК ФАБ-3000 М-54 стало известно 20 июня. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Высокую точность атаки также обеспечил УМПК.

Мнения об эффективности ФАБ-3000 разделились

Немецкое издание Focus высоко оценило возможности бомбы ФАБ-3000 М54 с УМПК. «Их огромная разрушительная сила может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб», — говорится в материале. Журналисты отметили, что ФАБ-3000 — это одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества, а УМПК превращают свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас.

Однако автор Telegram-канала Fighterbomber усомнился в решении оснастить бомбу ФАБ-3000 модулем коррекции. По его утверждению, мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500, из-за чего в свое время производство первых было свернуто. При этом штатный самолет-носитель способен подняться в воздух всего с одной трехтонной бомбой или тремя полуторатонными, соответственно эффективность каждого боевого вылета становится меньше. «Эталонной» же авиабомбой он назвал пятисоткилограммовую ОФЗАБ-500, обладающей осколочно-фугасным и зажигательным действием. К тому же, добавил Fighterbomber, под этот боеприпас также сконструирован свой УМПК.

В марте Минобороны России сообщило о начале массового производства ФАБ-3000. Также в России вдвое нарастили выпуск бомб ФАБ-1500 и многократно увеличили производство ФАБ-500.

ФАБ-3000 является одним из самых грозных видов вооружения российской армии. Для сравнения, ракета комплекса «Искандер» несет боевую часть весом 480 килограммов против почти полутора тонн взрывчатки в авиабомбе. При этом ФАБы разной мощности способны разрушать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать до трех метров железобетона.