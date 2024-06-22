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17:58, 22 июня 2024Спорт

Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024

Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче группового этапа Евро-2024

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме счет с пенальти открыл грузинский форвард Жорж Микаутадзе. В начале второй половины игры чешский нападающий Патрик Шик восстановил равенство.

Обе команды набрали первые очки в турнире и располагаются на третьем и четвертом местах. Чехи опережают соперника по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового этапа Грузия 26 июня сыграет с Португалией. Чехия в тот же день встретится с Турцией.

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      Алексей Гусев
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