Стюард сбил с ног футболиста сборной Португалии после матча Евро-2024 с Турцией

Стюард сбил с ног игрока сборной Португалии Рамуша после матча Евро с Турцией

Один из стюардов, работавших на матче чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Турции, сбил с ног футболиста португальца Гонсало Рамуша. Видео эпизода опубликовано в аккаунте пользователя с ником F в соцсети X.

После окончания встречи игроки сборной Португалии шли к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку, в этот момент на поле выбежали несколько посторонних, которых задерживали стюарды. Один из сотрудников службы безопасности поскользнулся и врезался в ноги Рамушу. Португалец оказался на газоне, но смог самостоятельно подняться.

Встреча прошла ранее в субботу, 22 июня. Игра завершилась победой сборной Португалии со счетом 3:0, Рамуш участия в матче не принимал.

Португалия гарантировала себе первое место в группе F. В последнем туре команда сыграет со сборной Грузии.